Українців попереджають про шахраїв, які продають авто-привиди

Громадян України застерігають від нової шахрайської схеми з продажу автомобілів через інтернет. Зловмисники користуються довірою людей і пропонують неіснуючі транспортні засоби за «вигідними» цінами. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Як працює схема

Шахраї пропонують неіснуючі авто за надзвичайно привабливою ціною. Вони надсилають підроблені документи (наприклад, техпаспорт) через месенджери, щоб переконати жертву.

Крім того, зловмисники апелюють до чутливих тем, зокрема до волонтерства, щоб викликати співчуття та схилити до швидкого переказу коштів.

Як убезпечити себе

Щоб не стати жертвою шахраїв, МВС України рекомендує дотримуватися кількох правил:

Перевіряйте інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами для перевірки даних про автомобіль.

Не довіряйте документам у месенджерах. Не переказуйте гроші, ґрунтуючись лише на електронних копіях документів.

Не платіть за авто, яке не бачили. Обов'язково огляньте автомобіль особисто перед здійсненням оплати.

МВС закликає громадян бути обережними та не забувати про власну безпеку під час купівлі авто.