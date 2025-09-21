NSG Group допоможе Україні збудувати найбільший завод з виробництва флоат-скла

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 вересня 2025, 16:03

NSG Group допоможе Україні збудувати найбільший завод з виробництва флоат-скла

Pilkington Technology Management Limited, частина міжнародного концерну NSG Group, підписала угоду з українською компанією NovaSklo. Мета співпраці — надання інженерної та технологічної експертизи для будівництва нового заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Цей проєкт має стати найбільшим підприємством такого типу в Україні, повідомляє пресслужба NSG Group.

Pilkington Technology Management Limited, частина міжнародного концерну NSG Group, підписала угоду з українською компанією NovaSklo.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Співпраця з міжнародним гігантом

Інженери NSG Group надаватимуть свою експертизу на всіх етапах проєкту: від розробки та будівництва до запуску виробничої лінії.

Зазначається, що завод NovaSklo стане першим високотехнологічним підприємством в Україні, яке відповідатиме найвищим міжнародним стандартам енергоефективності, безпеки та екологічності.

Компанія NSG Group вже долучилася до розробки генерального плану проєкту, а далі надаватиме консультації щодо:

  • Оптимізації технологій та обладнання;
  • Впровадження систем енергоефективності та безпеки;
  • Інтеграції сучасних ESG-стандартів (екологічні, соціальні та управлінські критерії), включно з управлінням ризиками, безпекою праці та оптимізацією викидів CO2.

Значення для економіки України

Зазначається, що запуск заводу не лише забезпечить внутрішнє виробництво флоат-скла, зменшивши залежність від імпорту, а й сприятиме підвищенню якості будівельної галузі України.

Завод створить понад 300 робочих місць та стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні.

Що таке флоат-скло

Флоат-скло, або термополіроване скло, — це високоякісний листовий матеріал. Його виробляють за унікальною технологією: розплавлену скломасу виливають на поверхню розплавленого олова. Завдяки цьому процесу скло виходить ідеально рівним, однорідним по товщині, без оптичних спотворень.

Саме тому флоат-скло є найпопулярнішим матеріалом для сучасних вікон, фасадів та інтер'єрів.

Новий завод під Києвом

Компанія NovaSklo готується до будівництва нового заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Початок робіт заплановано на березень 2026 року.

Загальна сума інвестицій у проєкт перевищує 240 млн євро. Очікується, що завдяки значному попиту на будівельні матеріали в Україні, завод може окупитися за 6−7 років.

На конференції з відновлення України URC-2025 в Римі компанія NovaSklo підписала перші міжнародні угоди з європейськими лідерами-виробниками обладнання: Horn, Bottero та Zippe.

Новий завод зможе виробляти до 24,8 млн квадратних метрів скла на рік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами