NSG Group допоможе Україні збудувати найбільший завод з виробництва флоат-скла

Pilkington Technology Management Limited, частина міжнародного концерну NSG Group, підписала угоду з українською компанією NovaSklo. Мета співпраці — надання інженерної та технологічної експертизи для будівництва нового заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Цей проєкт має стати найбільшим підприємством такого типу в Україні, повідомляє пресслужба NSG Group.

Співпраця з міжнародним гігантом

Інженери NSG Group надаватимуть свою експертизу на всіх етапах проєкту: від розробки та будівництва до запуску виробничої лінії.

Зазначається, що завод NovaSklo стане першим високотехнологічним підприємством в Україні, яке відповідатиме найвищим міжнародним стандартам енергоефективності, безпеки та екологічності.

Компанія NSG Group вже долучилася до розробки генерального плану проєкту, а далі надаватиме консультації щодо:

Оптимізації технологій та обладнання;

Впровадження систем енергоефективності та безпеки;

Інтеграції сучасних ESG-стандартів (екологічні, соціальні та управлінські критерії), включно з управлінням ризиками, безпекою праці та оптимізацією викидів CO2.

Значення для економіки України

Зазначається, що запуск заводу не лише забезпечить внутрішнє виробництво флоат-скла, зменшивши залежність від імпорту, а й сприятиме підвищенню якості будівельної галузі України.

Завод створить понад 300 робочих місць та стимулюватиме розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні.

Що таке флоат-скло

Флоат-скло, або термополіроване скло, — це високоякісний листовий матеріал. Його виробляють за унікальною технологією: розплавлену скломасу виливають на поверхню розплавленого олова. Завдяки цьому процесу скло виходить ідеально рівним, однорідним по товщині, без оптичних спотворень.

Саме тому флоат-скло є найпопулярнішим матеріалом для сучасних вікон, фасадів та інтер'єрів.

Новий завод під Києвом

Компанія NovaSklo готується до будівництва нового заводу з виробництва флоат-скла в Київській області. Початок робіт заплановано на березень 2026 року.

Загальна сума інвестицій у проєкт перевищує 240 млн євро. Очікується, що завдяки значному попиту на будівельні матеріали в Україні, завод може окупитися за 6−7 років.

На конференції з відновлення України URC-2025 в Римі компанія NovaSklo підписала перші міжнародні угоди з європейськими лідерами-виробниками обладнання: Horn, Bottero та Zippe.

Новий завод зможе виробляти до 24,8 млн квадратних метрів скла на рік.