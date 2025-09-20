Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 100 600 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
20 вересня 2025, 8:28
Втрати ворога за 19 вересня: 1 070 російських окупантів, 1 танк та 365 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1100600 (+1070) осіб
- танків — 11192 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23280 (+2) од
- артилерійських систем — 32927 (+31) од
- РСЗВ — 1492 (+0) од
- засоби ППО — 1218 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 61045 (+365)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62168 (+124)
- спеціальна техніка — 3968 (+0)
