У серпні найбільше виплат отримали кредитори 7 черги, зокрема бізнес — Фонд гарантування

Протягом серпня 2025 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала близько 195,0 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

З цих коштів понад 180 млн грн отримали кредитори 7 черги (юрособи-клієнти банку), зокрема у серпні на суму 155,5 млн грн було задоволено вимоги кредиторів М Р Банку .

Також 14,4 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3 черги, що виникли у тому числі на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, як це визначено законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Решта коштів була виплачена кредиторам інших черг.

Загалом за час діяльності Фонду станом на 1 вересня 2025 року банки, що перебувають у ліквідації, задовольнили вимоги кредиторів на понад 74,2 млрд грн, з яких біля 18,0 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, зокрема 16,7 млрд грн — Національному банку України (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

«Задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбувається внаслідок продажу та управління активами цих банків. Тобто від погашення кредитів, від доходів за цінними паперами, від оренди майна та з інших джерел», — йдеться у повідомленні.