Курс валют: євро в банках подешевшало на 12 копійок

У п'ятницю, 19 вересня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 12 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та 6 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,35 грн, а продають за 49,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,23, євро — 48,55−48,77 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,07−41,11 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,33−48,36 грн/євро.

