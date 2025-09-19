У серпні 2025 року український автопарк поповнили майже 6,8 тисячі нових легкових автомобілів. За даними асоціації «Укравтопром», більшість цих авто, а саме 71%, придбали приватні особи, тоді як 29% — юридичні.
19 вересня 2025, 10:01
Ринок нових авто в Україні: що купували приватні та корпоративні клієнти у серпні
У порівнянні з липнем, продажі в приватному сегменті зросли на 13%, тоді як у корпоративному — впали на 11%.
Найпопулярніші моделі
Приватні покупці в серпні віддавали перевагу таким моделям:
- Byd Song Plus — 355 одиниць;
- Toyota RAV-4 — 231 одиниця;
- Hyundai Tucson — 215 одиниць;
- Volkswagen ID.UNYX — 194 одиниці;
- Honda eNS1 — 188 одиниць.
Водночас у юридичних осіб найбільший попит мали:
- Renault Duster — 352 одиниці;
- Toyota Yaris Cross — 88 одиниць;
- Toyota RAV-4 — 68 одиниць;
- Volkswagen Touareg — 64 одиниці;
- Skoda Octavia — 62 одиниці.
