Обстріл Києва: у швидкісному трамваї та фунікулері можливі проблеми з оплатою

Вранці 19 вересня, після нічної атаки ворожих дронів, у Києві виникли перебої з оплатою проїзду у швидкісному трамваї та фунікулері. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Через пошкодження телекомунікаційної мережі тимчасово не працюють термінали для оплати банківськими картками та валідатори на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера. Крім того, не доступний і офіційний сайт підприємства «Київпастранс».

Що робити пасажирам

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Наразі фахівці «Київпастрансу» та оператора зв’язку працюють над відновленням роботи сервісів.