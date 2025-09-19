Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 099 530 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
19 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 18 вересня: 1 150 російських окупантів та 211 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1099530 (+1150) осіб
- танків — 11191 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23278 (+1) од
- артилерійських систем — 32896 (+17) од
- РСЗВ — 1492 (+1) од
- засоби ППО — 1218 (+1) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60680 (+211)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62044 (+44)
- спеціальна техніка — 3968 (+3)
Джерело: Мінфін
