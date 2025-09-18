До закриття міжбанку 18 вересня курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Європейська валюта подешевшала на 29 копійок у купівлі та на 27 копійок у продажу. Про це свідчать результати торгів.
18 вересня 2025, 17:29
Долар та євро різко подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 18 вересня
|
Закриття 18 вересня
|
Зміни
|
41,21/41,24
|
41,07/41,11
|
14/13
|
48,61/48,63
|
48,32/48,36
|
29/27
Середній курс на готівковому ринку: 41,00−41,50 грн/долар, 48,47−49,10 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,15−41,23, євро — 48,60−48,83 грн.
