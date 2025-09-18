Приват запустив онлайн сервіс, який дозволяє швидко підключати та керувати послугами еквайрингу

Приватбанк запустив для бізнес клієнтів онлайн сервіс, який дозволяє швидко підключати та керувати послугами еквайрингу напряму через застосунок «Приват24 для бізнесу». Про це повідомив керівник напрямку торгового еквайрингу Приватбанку Сергій Макаренко.

Що це значить

Відтепер через мобільний застосунок можна зареєструватися на всі доступні послуги еквайрингу — від класичних терміналів, інтернет-еквайрингу Liqpay до інноваційних сервісів POS-терміналів в смартфоні «Термінал» та сервісів розстрочки.

Основні переваги

Основні переваги єдиного онбордингу — швидкість підключення, можливість підписати договір та отримати еквайринг без паперової бюрократії.

Повна мобільність дає можливість керувати терміналами, реєструвати торгові точки, підписувати документи робити повернення та отримувати виписки, підключати кредитні сервіси «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка» прямо зі смартфона.