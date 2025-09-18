Національний банк України встановив на 19 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,2488 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
18 вересня 2025, 15:57
Курс валют: НБУ послабив гривню у парі з доларом та євро
Курс долара
Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).
Курс євро
Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).
Джерело: Мінфін
