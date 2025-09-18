Курс валют: долар в банках подорожчав

У четвер, 18 вересня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро втратило 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,45 грн, а продають за 49,10 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,25, євро — 48,65−48,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,21−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,61−48,63 грн/євро.

