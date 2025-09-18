Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 098380 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 вересня 2025, 8:21
Втрати ворога за 17 вересня: 930 російських окупантів, 2 танки та 390 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1098380 (+930) осіб
- танків — 11191 (+2) од
- бойових броньованих машин — 23277 (+0) од
- артилерійських систем — 32879 (+33) од
- РСЗВ — 1491 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 60469 (+390)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 62000 (+122)
- спеціальна техніка - 3965 (+0)
