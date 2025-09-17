Mercedes готується перенести частину виробництва з Німеччини до Польщі

Німецький автогігант Mercedes-Benz планує перенести частину виробництва автомобілів з Берліна до Польщі. Причиною такого рішення є зростаюча конкуренція з боку Китаю та високі операційні витрати в Німеччині, зокрема значно вища вартість робочої сили. Про це повідомляє TVP World.

Згідно з планами, до кінця 2029 року буде повністю припинено виробництво на заводі в Людвігсфельде, що поблизу Берліна. На цьому підприємстві, яке працювало понад 30 років і є важливим для регіону, наразі працює понад 2 200 осіб.

Завод щороку виробляє близько 60 000 спеціалізованих фургонів Sprinter та їх електричних версій e-Sprinter. Саме виробництво моделі e-Sprinter буде перенесено до Польщі.

Це рішення викликало значне невдоволення серед німецьких профспілок. Представник найбільшої профспілки Німеччини IG Metall Тобіас Кунцманн заявив, що рішення є неприйнятним, і оголосив про початок протестів.

Чому саме Польща

Згідно з повідомленнями, вартість робочої сили в Німеччині вп'ятеро вища, ніж у Польщі. Крім того, Польща є другим у світі виробником акумуляторів для електромобілів, поступаючись лише Китаю.

Новий завод буде побудований в місті Явор на південному заході Польщі, де Mercedes-Benz вже з 2019 року виробляє двигуни та акумулятори для гібридних авто.

Mercedes планує інвестувати в цей проєкт 1,528 мільярда злотих (близько 360 млн євро) і створити щонайменше 300 нових робочих місць до 2027 року, 30 з яких будуть для фахівців з вищою освітою.