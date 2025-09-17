До закриття міжбанку 17 вересня курс долара виріс на 1 копійку у купівлі та продажу. Європейська валюта у купівлі не змінилася, а у продажу подешевшала на 1 копійку. Про це свідчать результати торгів.
17 вересня 2025, 17:31
Долар подорожчав на міжбанку
|
Відкриття 17 вересня
|
Закриття 17 вересня
|
Зміни
|
41,20/41,23
|
41,21/41,24
|
1/1
|
48,85/48,87
|
48,85/48,86
|
0/1
Середній курс на готівковому ринку: 41,00−41,45 грн/долар, 48,50−49,10 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,20−41,25, євро — 48,75−48,90 грн.
Джерело: Мінфін
