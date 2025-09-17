Multi від Мінфін
17 вересня 2025, 16:15

ПУМБ запустив сервіс онлайн-платежів hutko

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) запропонував українському бізнесу ще один зручний сервіс прийому платежів.

Відтепер ПУМБ забезпечує рішення для продажів через всі канали, як офлайн з класичними POS-терміналом чи мобільні продажі за допомогою tap2phone так і онлайн — за допомогою нового сервісу hutko.

«ПУМБ як один із провідних гравців ринку банківських послуг для малого та мікробізнесу в частині кредитування та транзакційного бізнесу продовжує розвиток і пропонує новий сервіс для підприємців e-commerce, який нині стрімко розвивається. Ми запроваджуємо простий і зручний платіжний інструмент — онлайн еквайринг hutko, який надає змогу нашим клієнтам просто та швидко, без тривалої розробки чи складних технічних процедур інтегрувати платіжне рішення у свої бізнес-процеси та отримати безперебійні онлайн-розрахунки. З цим новим сервісом запускатися, масштабуватися та заробляти більше — стає простіше», — зазначає Сергій Магдич, заступник голови правління з корпоративного бізнесу ПУМБ.

Інтернет-еквайринг hutko надає підприємцям змогу більше фокусуватися на бізнесі й не турбуватися про прийом платежів онлайн за свої товари чи послуги.

Це незамінний сервіс для e-Commerce, маркетплейсів, платформ, сервісів за підпискою, HoReCa та інших сфер малого бізнесу.

Платіжний сервіс hutko є універсальним: він підходить як для невеликих стартапів із мінімальним бюджетом, так і для великих eCommerce-проєктів з мільйонними оборотами.

Hutko забезпечує:

  • Найбільшу конверсію платежів — до 98%

  • Вирішення питання за хвилини через підтримку

  • Більше інтеграцій за тарифами ринку 1,5%

  • Підключення платежів протягом робочого дня

  • Зарахування за платежами на наступний день без вихідних

  • Готові інтеграції з Shopify, Wix, WooCommerce та іншими

  • Підтримку понад 150 валют з автоматичною конвертацією в гривню і приймає платежі з більш ніж 200 країн світу

  • Зручні інструменти для продажу у соцмережах та через месенджери, на сайтах, в мобільних додатках та ін.

hutko — провайдер послуг інтернет-еквайрингу, що пропонує рішення для бізнесів будь-якого масштабу: від мікро і малих підприємств до великих компаній.

Цей сервіс робить процес оплати товарів та послуг в Інтернеті по-справжньому зручним, простим і безпечним для всіх учасників ринку електронної комерції.

АТ «ПУМБ». Державна реєстрація банків № 73 від 23.12.1991 р.
Банківська ліцензія НБУ № 8 від 06.10.2011 р.

Джерело: Мінфін
