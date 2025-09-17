«Не дочекаєтесь дефолту, або як народжуються фейки»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 12:42

«Не дочекаєтесь дефолту, або як народжуються фейки»

16 вересня деякі медіа, навіть поважні, опублікували новину, що Укрпошта — на межі дефолту. Джерело — проєкт бюджету. Про те, що відбувається насправді та чому поширюються фейки в ЗМІ, розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

16 вересня деякі медіа, навіть поважні, опублікували новину, що Укрпошта — на межі дефолту.

А тепер цікаве співпадіння. У тих самих матеріалах бюджету знаходимо інший «сюжет»: НБУ пропонує не передавати Укрпошті ПІН Банк, а взагалі його закрити. Хоча, на хвилинку, за передачу проголосували 260 депутатів Верховної Ради, щоб вирішити питання фінансової інклюзії для мільйонів українців.

Як кажуть наші вороги: «Совпадєніє? Не думаю».

Де взяли «дефолт»

Ніякого дефолту немає й не буде. Або, як кажуть в Одесі: не дочекаєтесь.

«Джерело» паніки — лист НБУ за підписом голови Андрія Пишного. Там записано, що докапіталізація Укрпошти нібито є одним із чотирьох ключових ризиків для всієї фінансової системи. І що нам потрібно 826 мільйонів гривень (менш як 20 мільйонів доларів).

Давайте серйозно: чи може 20 мільйонів доларів «похитнути» всю фінансову систему країни? Відповідь очевидна. Це вигадана історія, щоб не дати Укрпошті власний банк.

Що відбулося насправді

На 1 червня 2025 року наш капітал становив понад 4 мільярди гривень. Потім НБУ змінив правила розрахунку — і цифра на папері стала мінус 600 мільйонів.
Повторю: у реальності нічого не змінилося. Просто нова методика обліку. До того ж сам НБУ дав час до 1 січня 2026 року, щоб адаптуватися. Ми це зробимо без жодної копійки з держбюджету.

Операційний прибуток (EBITDA) Укрпошти за 2024 рік — понад 650 мільйонів гривень. Збиток у фінзвітності пояснюється курсовою різницею та амортизацією після великих інвестицій у сортувальні центри.
А хто в нас відповідає за курс гривні? Питання риторичне.

Чому це важливо

Проблема не в цифрах, а в підході. НБУ досі регулює Укрпошту так само як ломбард. Через це і виникають «сенсації».

Хочете перевірити, що це вигадка? Відкрийте бюджет: там немає жодного рядка про капіталізацію Укрпошти.

Дякую всім, хто підтримує. Укрпошта стабільно працює і продовжить розвиватися.
Усе буде добре. І все буде — Укрпошта.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає neverice и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами