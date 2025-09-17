«Не дочекаєтесь дефолту, або як народжуються фейки»

16 вересня деякі медіа, навіть поважні, опублікували новину, що Укрпошта — на межі дефолту. Джерело — проєкт бюджету. Про те, що відбувається насправді та чому поширюються фейки в ЗМІ, розповів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

А тепер цікаве співпадіння. У тих самих матеріалах бюджету знаходимо інший «сюжет»: НБУ пропонує не передавати Укрпошті ПІН Банк, а взагалі його закрити. Хоча, на хвилинку, за передачу проголосували 260 депутатів Верховної Ради, щоб вирішити питання фінансової інклюзії для мільйонів українців.

Як кажуть наші вороги: «Совпадєніє? Не думаю».

Де взяли «дефолт»

Ніякого дефолту немає й не буде. Або, як кажуть в Одесі: не дочекаєтесь.

«Джерело» паніки — лист НБУ за підписом голови Андрія Пишного. Там записано, що докапіталізація Укрпошти нібито є одним із чотирьох ключових ризиків для всієї фінансової системи. І що нам потрібно 826 мільйонів гривень (менш як 20 мільйонів доларів).

Давайте серйозно: чи може 20 мільйонів доларів «похитнути» всю фінансову систему країни? Відповідь очевидна. Це вигадана історія, щоб не дати Укрпошті власний банк.

Що відбулося насправді

На 1 червня 2025 року наш капітал становив понад 4 мільярди гривень. Потім НБУ змінив правила розрахунку — і цифра на папері стала мінус 600 мільйонів.

Повторю: у реальності нічого не змінилося. Просто нова методика обліку. До того ж сам НБУ дав час до 1 січня 2026 року, щоб адаптуватися. Ми це зробимо без жодної копійки з держбюджету.

Операційний прибуток (EBITDA) Укрпошти за 2024 рік — понад 650 мільйонів гривень. Збиток у фінзвітності пояснюється курсовою різницею та амортизацією після великих інвестицій у сортувальні центри.

А хто в нас відповідає за курс гривні? Питання риторичне.

Чому це важливо

Проблема не в цифрах, а в підході. НБУ досі регулює Укрпошту так само як ломбард. Через це і виникають «сенсації».

Хочете перевірити, що це вигадка? Відкрийте бюджет: там немає жодного рядка про капіталізацію Укрпошти.

Дякую всім, хто підтримує. Укрпошта стабільно працює і продовжить розвиватися.

Усе буде добре. І все буде — Укрпошта.