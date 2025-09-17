У середу, 17 вересня, на готівковому ринку середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу. Євро додало 15 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.
17 вересня 2025, 10:33
Курс валют: євро в банках підскочило на 20 копійок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та у продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,47 грн. Євро купують за 48,35 грн, а продають за 49,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,20−41,27, євро — 48,70−48,95 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,20−41,23 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,85−48,87 грн/євро.
