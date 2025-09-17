Ціни на соняшникову олію в Україні злетіли до пʼятимісячного піку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 9:37

Ціни на соняшникову олію в Україні злетіли до пʼятимісячного піку

Ціни на соняшникову олію в Україні та Європі стрімко зростають через низьку врожайність в Україні та обмежене виробництво на континенті після спекотного й посушливого літа, яке завадило розвитку посівів. У французьких портах ціни на олію сягнули найвищих показників із листопада 2022 року, а в Україні вони наблизилися до п’ятимісячного максимуму, пише Forbes.

Ціни на соняшникову олію в Україні та Європі стрімко зростають через низьку врожайність в Україні та обмежене виробництво на континенті після спекотного й посушливого літа, яке завадило розвитку посівів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Врожайність соняшнику

В Україні врожайність соняшнику цього року буде нижчою за середній показник за останні п’ять років, переважно через посуху на півдні, де зосереджено більшість посівів, зазначає підрозділ Європейського союзу з моніторингу сільськогосподарських ресурсів.

Європа також стикається з подібними проблемами: у Франції, яка є провідним виробником, очікується зниження виробництва на 15% порівняно з п’ятирічним середнім показником, за даними Міністерства сільського господарства Франції. Аналітична компанія Strategie Grains прогнозує, що врожай соняшнику в Європі може бути найгіршим за останні 10 років і становитиме приблизно 8,3 млн т. «У кращому разі врожай буде поганим, у гіршому — катастрофічним», — зазначив Вінсент Браак, аналітик компанії.

Чому зростають ціни

Ціни на соняшникову олію зростають через занепокоєння щодо виробництва у 2025−2026 роках. Україна та ЄС разом забезпечують близько 40% світового виробництва соняшнику, за даними Міністерства сільського господарства США.

Індекс цін на рослинні олії, за даними FAO, досяг найвищого рівня з липня 2022 року, що посилює тиск на продовольчу інфляцію, яка залишається на дворічному максимумі. Обмежена пропозиція інших олійних культур, таких як пальмова та ріпакова олія, також сприяє зростанню цін.

За даними Світового банку, в серпні соняшникова олія була найдорожчою серед рослинних олій.

Покупці реагують на ситуацію, купуючи менші обсяги олії замість великих запасів. «Зазвичай до цього часу ми бачимо покриття попиту на 50−60%, але зараз закупівлі до грудня можуть становити лише близько 30%», — зазначив Кайл Голланд, старший репортер агентства Expana.

Деякі компанії також починають змінювати рецептури продуктів, щоб зменшити використання соняшникової олії, хоча такі зміни поки обмежені.

Певне полегшення може настати з просуванням збору врожаю та збільшенням поставок. В Україні, яка є провідним експортером соняшникової олії, жнива просуваються повільно, але, за даними консалтингової компанії UkrAgroConsult, у північних і західних регіонах врожайність покращується.

Фірма прогнозує зростання загального виробництва соняшнику більш ніж на 8% порівняно з минулим сезоном завдяки збільшенню посівних площ.

У Європі жнива в розпалі, але ранні врожаї та вміст олії залишаються низькими, хоча, за словами Браака зі Strategie Grains, пізніші культури ще можуть принести несподівані результати.

Що в Україні

В Україні спостерігається нестача соняшникової олії через обмежену пропозицію соняшнику та переорієнтацію більшості переробних заводів на сою й ріпак. Це спричинило зростання внутрішніх цін на сиру соняшникову олію до 58 000−60 000 грн/т ($1160−1200/т) на умовах FCA-завод. Експортні ціни попиту склали $1135−1145/т для поставок у порти в серпні та $1100/т для поставок у вересні.

У відповідь малі переробні підприємства посилили активність, підвищивши закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27 500−28 000 грн/т із доставкою на завод.

Ціни на соняшникову олію для серпневих поставок до Індії зросли до $1210−1220/т, до Китаю — до $1150/т, до країн ЄС — до $1200−1220/т.

Через посуху в Миколаївській і Дніпропетровській областях врожай соняшнику може зменшитися на 1 млн т, але сприятлива погода в інших регіонах України дозволяє зберегти прогноз виробництва на рівні 13,5−14 млн т.

У серпні експорт соняшникової олії з України скоротився до 150 000 т, що стало найнижчим місячним показником за останні три роки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами