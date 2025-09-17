Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1020 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 097450 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 вересня 2025, 8:10
Втрати ворога за 16 вересня: 1020 російських окупантів, 5 танків та 360 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб
- танків — 11189 (+5) од
- бойових броньованих машин — 23277 (+3) од
- артилерійських систем — 32846 (+36) од
- РСЗВ — 1490 (+0) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)
- спеціальна техніка — 3965 (+0)
Джерело: Мінфін
