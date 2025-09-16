Долар падає перед засіданням ФРС

Долар США опустився до більш ніж двомісячного мінімуму у вівторок перед початком чергового засідання Федеральної резервної системи з визначення політики, а також публікацією даних про роздрібні продажі. Про це пише investing.

Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести інших валют, знизився на 0,2% до 96,727, впавши до найнижчого рівня з липня.

Долар падає

Очікується, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів за підсумками цього засідання у середу, після того, як недавні дані показали стійке погіршення ситуації на ринку праці США, а інфляція в серпні не зросла так різко, як побоювалися ринки.

«Долар почав тиждень з м'якого боку», — зазначили аналітики ING у своїй записці. «Почасти це може бути пов'язане з попереднім позиціонуванням перед завтрашнім зниженням ставки ФРС. Але це також буде функцією сприятливого зовнішнього середовища».

Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставки на 25 базисних пунктів 17 вересня, у 96,4%, а ймовірність зниження на 50 базисних пунктів — у 3,6%, згідно з даними CME Fedwatch.

Увага також буде звернена на публікацію даних про роздрібні продажі за серпень пізніше протягом сесії, оскільки інвестори шукають підказки про стан американського споживача на тлі нестабільної торгової політики адміністрації Трампа.

«Сьогоднішня публікація даних про ціни на імпорт буде ретельно вивчена, щоб визначити, хто несе витрати за тарифами. Чи знижують експортери до США свої ціни, чи американські компанії або поглинають витрати через маржу, або перекладають їх на споживачів?» — запитує ING.

Євро зростає

У Європі пара EUR/USD зросла на 0,3% до 1,1794 перед публікацією даних про індекс економічних настроїв ZEW Німеччини за вересень.

«Вони можуть трохи підвищитися на тлі позитивної ситуації на фондовому ринку, яка спостерігалася цього літа, але навряд чи стануть рушійною силою ринку», — зазначили в ING.

«EUR/USD зараз досить близько до рівня опору 1,1800/1830. Найбільш вірогідним тригером для прориву буде завтрашнє засідання ФРС — але подивимося, чи це не станеться раніше».

GBP/USD зросла на 0,2% до 1,3630, при цьому фунт стерлінгів піднявся до двомісячного максимуму до долара.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що рівень безробіття у Великобританії залишався майже на чотирирічному максимумі в липні, тоді як зростання заробітної плати залишалося підвищеним перед засіданням Банку Англії з питань політики пізніше цього тижня.

За даними Управління національної статистики, рівень безробіття залишався на рівні 4,7% протягом трьох місяців до липня, тоді як зростання заробітної плати по всій економіці, крім бонусів, знизилося до річного показника 4,8% за три місяці до червня, що нижче 5,0%, що спостерігалися в попередньому місяці.

Широко очікується, що Банк Англії залишить ставки без змін у четвер, після того, як центральний банк знизив процентні ставки минулого місяця вп'яте трохи більше ніж за рік.

«Ми все ще вузько схиляємося до зниження ставки в листопаді, але несподіваний стрибок інфляції завтра (який не викликаний волатильними категоріями), напевно, змінив би нашу думку з цього приводу», — додали в ING.

Єна росте

В інших місцях USD/JPY знизилася на 0,5% до 146,73, при цьому ієна трохи відновилася після довгих вихідних.

Банк Японії проведе засідання цієї п'ятниці, і широко очікується, що він залишить ставки без змін на рівні близько 0,5% на тлі зростання політичної невизначеності після того, як прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба раптово пішов у відставку раніше цього місяця.

Але Банку Японії все ще доводиться мати справу із стійкою внутрішньою інфляцією, яка, на думку аналітиків, може призвести до підвищення ставки вже у жовтні. Дані споживчої інфляції за серпень будуть опубліковані в п'ятницю, до рішення Банку Японії.

USD/CNY знизився на 0,1% до 7,1147, при цьому юань трохи виграв від обіцянок додаткових стимулюючих заходів з боку Пекіна.

Китайські урядовці заявили, що просуватимуть «15-хвилинні кола зручного життя» у великих містах, що, ймовірно, принесе велику підтримку приватному споживанню.

Обіцянка Пекіна про більшу економічну підтримку також з'являється після серії слабких показників за серпень, які наголосили на сталому тиску на китайську економіку.

Юань залишався близько до найвищого рівня з листопада 2024 року, на тлі сильної підтримки з боку Пекіна в останні місяці.

Увага ринку також була зосереджена на продовження торгових переговорів між Вашингтоном і Пекіном, які відбуваються на тлі зростаючих розбіжностей щодо торгівлі напівпровідниками між двома країнами.

AUD/USD зріс на 0,1% до 0,6671, близько 10-місячних максимумів.