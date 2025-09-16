Євро йде до найвищого рівня за чотири роки — на горизонті курс $1,20

Євро наблизився до найвищого рівня за чотири роки, оскільки трейдери готуються до зниження процентної ставки ФРС, повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що з курсом євро

У вівторок єдина валюта ЄС досягла максимуму з 3 липня, додавши 0,3% і досягнувши $1,1791. У 2025 році вона зросла майже на 14%, що є найкращим показником за дев'ять місяців в історії.

Прорив липневого максимуму в $1,1829 ознаменує найвищий рівень з вересня 2021 року, і, як показують прогнози, це може підготувати грунт для зростання до рівня $1,20.

Попит підтримується очікуваннями, що ЄЦБ не знижуватиме ставки, тоді як ФРС готова розпочати цикл пом'якшення. Перспектива трьох повних зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів до кінця року посилює привабливість єдиної європейської валюти.

Тижневі розвороти в динаміці ризику, індикатор позицій та настроїв демонструють стійке зростання попиту на опціони, що дають право купувати євро після того, як ЄЦБ дав сигнал про завершення пом'якшення.

На думку стратегів Morgan Stanley, тактична позиція щодо долара залишається нейтральною напередодні рішення ФРС. Це може означати, що євро ще має потенціал для подальшого зростання, якщо політики виправдають ринкові ставки на три зниження ставки цього року.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти