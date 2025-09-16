Приватбанк виставить на продаж один з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну тренувальну базу в Дніпрі на Prozorro.Продаж, йдеться у повідомленні банку.
16 вересня 2025, 12:22
Приватбанк виставить на продаж один з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіон «Дніпро-Арена»
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Продаж одного з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіону «Дніпро-Арена» та футбольної учбово-тренувальної бази з критим полем проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів.
«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 18 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1
такую команду загубила