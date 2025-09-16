Приватбанк виставить на продаж один з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну тренувальну базу в Дніпрі на Prozorro.Продаж, йдеться у повідомленні банку.

Деталі

Продаж одного з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіону «Дніпро-Арена» та футбольної учбово-тренувальної бази з критим полем проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів.

«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.