Курс валют: долар дешевшає, а євро пішло вверх

У вівторок, 15 вересня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро додало 4 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,15 грн, а продають за 48,77 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,15−41,23, євро — 48,50−48,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,09−41,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,44−48,45 грн/євро.

