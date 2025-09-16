Національний банк України пропонує оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
16 вересня 2025, 10:52
НБУ хоче оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку
Мета оновлення
Метою оновлення є зниження ризиків шахрайства та підвищення рівня надійності функціонування платіжної інфраструктури України, зокрема завдяки удосконаленню процесів автентифікації під час роботи у відкритому банкінгу.
Також зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.
Зокрема, Національний банк планує:
- визначити вичерпний перелік платіжних операцій, на які не поширюються вимоги щодо автентифікації та посиленої автентифікації;
- уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг, які забезпечують ініціювання дистанційної платіжної операції під час процедури автентифікації;
- замінити термін «вразливі платіжні дані» на «індивідуальна облікова інформація» з метою приведення методів застосування заходів безпеки у відповідність до європейських підходів;
- установити вимоги до осіб, які здійснюють перевірки заходів безпеки із захисту платіжних операцій;
- оновити та розширити норми щодо права надавачів платіжних послуг не вимагати застосування посиленої автентифікації користувачів платіжної послуги;
- оновити вимоги до ідентифікації, що здійснюється надавачем платіжних послуг з обслуговування рахунку під час електронної взаємодії зі стороннім надавачем платіжних послуг;
- уточнити вимоги, що впорядковують електронну взаємодію в межах відкритого банкінгу відповідно до європейських підходів.
Джерело: Мінфін
