НБУ хоче оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку

Національний банк України пропонує оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Мета оновлення

Метою оновлення є зниження ризиків шахрайства та підвищення рівня надійності функціонування платіжної інфраструктури України, зокрема завдяки удосконаленню процесів автентифікації під час роботи у відкритому банкінгу.

Також зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.

Зокрема, Національний банк планує: