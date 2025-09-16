Впродовж минулого місяця українці придбали 2424 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 42% більше, у порівнянні з серпнем 2024 року, повідомляє Укравтопром.
16 вересня 2025, 10:16
Продажі китайських автомобілів зросли на 42%: що обирали українці у серпні
З цієї кількості: нових — 2026 од. (+52%); вживаних — 398 од. (+7%) од.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 88%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus — 361 од.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 206 од.;
- HONDA eNS1 — 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 155 од.;
- AUDI Q4 — 109 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- ZEEKR 001 — 33 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 28 од.;
- BYD Song Plus — 26 од.;
- POLESTAR 2 — 19 од.;
- ZEEKR 7X — 18 од.
