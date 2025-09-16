Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 096430 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
16 вересня 2025, 8:15
Втрати ворога за 15 вересня: 910 російських окупантів та 310 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1096430 (+910) осіб
- танків / tanks — 11184 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23274 (+5) од
- артилерійських систем — 32810 (+26) од
- РСЗВ — 1490 (+2) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59719 (+310)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61770 (+72)
- спеціальна техніка — 3965 (+0)
Джерело: Мінфін
