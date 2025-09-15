Курс американського долара впав на 12 копійок на міжбанківських торгах у понеділок, 15 вересня. Курс євро не змінився. Про це свідчать дані «Мінфіну».
15 вересня 2025, 17:29
Курс долара на міжбанку впав, євро стабільне
|
Відкриття 15 вересня
|
Закриття 15 вересня
|
Зміни
|
41,21/41,24
|
41,09/41,12
|
12/12
|
48,33/48,35
|
48,33/48,36
|
0/1
Офіційний курс: долар — 41,23 грн, євро — 48,50 грн.
Середній курс у банках: 41,05−41,50 грн/долар, 48,13−48,73 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,20−41,27, євро — 48,46−48,61 грн.
Джерело: Мінфін
