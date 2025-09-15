Multi від Мінфін
15 вересня 2025, 16:37

ЄС пожертвував 14,7 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН в Україні

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) вітає щедрий внесок Європейського Союзу у розмірі 14,7 мільйона євро. Кошти використають для підтримки українців, які проживають у прифронтових районах, продовольчою та грошовою допомогою, а також для забезпечення ключових логістичних послуг для гуманітарних організацій.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) вітає щедрий внесок Європейського Союзу у розмірі 14,7 мільйона євро.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Підтримка ЄС

«Підтримка ЄС надходить у критичний момент, коли гуманітарне фінансування для України вкрай обмежене, а ситуація біля лінії фронту дедалі погіршується через щоденні обстріли, які посилюються», — повідомила Нанна Скау, заступниця директора ВПП в Україні.

«Внесок допоможе забезпечити, щоб сім'ї в прифронтових регіонах могли й надалі мати їжу на столі, не скорочуючи інші життєво необхідні витрати і не боргуючи кошти, особливо напередодні складних зимових місяців», — додала Скау.

Фінансування від Європейського Союзу дозволить ВПП та її місцевим партнерам і надалі доставляти 30-денні продуктові набори, готові до вживання раціони та свіжий хліб людям, які найбільше цього потребують, уздовж 850-кілометрової лінії фронту в Україні, і надавати грошову допомогу там, де місцеві ринки доступні та добре забезпечені продуктами.

Європейський Союз також продовжує підтримувати Логістичний кластер під керівництвом ВПП, який організовує гуманітарні конвої в зони підвищеного ризику та надає послуги — зокрема транспорт і зберігання — для більш ніж 120 гуманітарних організацій в Україні".

Нагадаємо

Загалом, з 2022 року Європейський Союз надав ВПП понад 130 мільйонів євро для підтримки продовольчої та грошової допомоги в Україні, що робить його одним із найважливіших донорів програми.

Завдяки щедрості Європейського Союзу та інших донорів ВПП продовжує щомісяця надавати продовольчу та грошову допомогу приблизно 1 мільйону українців, 90% з яких живуть у прифронтових регіонах. Майже всі продукти, які ВПП розподіляє в Україні, закуповуються на місцевому ринку — це підтримує економічне відновлення та виробництво продуктів харчування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
