Курс валют: долар та євро у банках подешевшали

У понеділок, 15 вересня, на готівковому ринку середній курс долара втратив 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,55 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,23−41,28, євро — 48,45−48,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,21−41,24 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,33−48,35 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюти