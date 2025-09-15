В Україні у 1,5 раза поменшало справ щодо шахрайства у 2025 році — Опендатабот

35 599 кримінальних справ щодо шахрайства зафіксовано з січня по серпень 2025 року в Україні. Це у 1,5 раза менше, ніж за такий самий період торік. Водночас це все одно у 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Пік шахрайства

Пік шахрайства припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень. У середньому, у той рік відкривалося по 7 тисяч справ щомісяця, а з травня по серпень — понад 8 тисяч. З того часу кількість нових справ поступово зменшується. Цьогоріч фіксується близько 4,5 тисяч нових проваджень на місяць.

Проте не всі справи доходять до суду. Так, у 9 тисячах проваджень цьогоріч вручили підозру, а до суду направили 7,6 тисяч — 21% від загальної кількості. Для порівняння, у 2021 році цей показник становив 30%, а у 2022−2023 роках — лише 18%.

Найбільше звернень щодо шахрайства цьогоріч у столиці — 4 882 справи. Наслідує Дніпропетровщина — 3 511 проваджень та Харківщина — 2 671. Найменше всього проваджень, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 справ.

Загалом кількість шахрайств цьогоріч зменшилася на третину порівняно з минулим роком. Втім, у деяких регіонах падіння мінімальне, як-от на Хмельниччині, де показник знизився лише на 1%. Натомість у Дніпропетровській та Чернівецькій областях таких звернень поменшало більш ніж на 40%.

Проте порівняно з 2021 роком, то на Житомирщині справ щодо шахрайства побільшало у понад 4 рази, а на Закарпатті — утричі.