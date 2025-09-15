Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — усі сервіси та послуги в Дії працюють

Мін'юст завершив планове оновлення реєстрів — тепер усі сервіси та послуги в Дії працюють ще стабільніше та швидше. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

«Зареєструвати ФОП, подати документи на єВідновлення чи оформити потрібну довідку — усе це і навіть більше знов у застосунку та на порталі Дія», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в Дії тимчасово не працювали.