Минулої доби українські захисники ліквідували ще 910 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 095 520 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 вересня 2025, 8:12
Втрати ворога за 14 вересня: 910 російських окупантів та 323 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1095520 (+910) осіб
- танків — 11184 (+0) од
- бойових броньованих машин — 23269 (+2) од
- артилерійських систем — 32784 (+35) од
- РСЗВ — 1488 (+1) од
- засоби ППО - 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59409 (+323)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61698 (+84)
- спеціальна техніка — 3965 (+1)
Джерело: Мінфін
