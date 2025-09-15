Найбільший банк Швейцарії UBS може переїхати до США на тлі невдоволення його керівництва новими фінансовими вимогами швейцарського уряду. Про це повідомляє газета New York Post із посиланням на джерела.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Нові вимоги влади передбачають, що UBS має збільшити розмір своєї подушки безпеки на $26 млрд. За даними NYP, керівництво банку побоюється, що це позбавить його конкурентоспроможності на світовому ринку.

Нещодавно керівники UBS зустрічалися із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомили NYP джерела, знайомі із ситуацією.

Видання пише, що переговори проводилися в рамках підготовки UBS до можливої кардинальної зміни стратегії, яка може включати покупку одного з американських банків або злиття з ним.

Представник пресслужби UBS відмовився від коментарів, але не заперечував, що зустріч з представниками американської адміністрації проводилася.

UBS вивчає можливість перенесення своєї штаб-квартири із Цюріха до США, пише NYP.

Банк розраховує, що таким чином йому вдасться забезпечити більш м'яке нормативно-правове середовище для роботи, кажуть обізнані джерела.