Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 093 730 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 вересня 2025, 8:17
Втрати ворога за 13 вересня: 880 російських окупантів, 3 танки та 261 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1094610 (+880) осіб
- танків — 11184 (+3) од
- бойових броньованих машин — 23267 (+0) од
- артилерійських систем — 32749 (+42) од
- РСЗВ — 1487 (+1) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59086 (+261)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61614 (+102)
- спеціальна техніка — 3964 (+0)
Джерело: Мінфін
