З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в Дії тимчасово не працюватимуть. Мін'юст проводить планові технічні роботи щодо своїх реєстрів, щоб їхня робота була безперебійною, повідомляє «Дія».
14 вересня 2025, 8:00
На паузі до понеділка: в «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг
Чому послуги зникають з «Дії» під час технічних робіт
«Дія» — це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.
Перелік послуг, що тимчасово не працюють:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,
- Дія.QR,
- єВідновлення,
- Бронювання працівників,
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,
- Перереєстрація авто,
- Актові записи про зміну імені,
- Актові записи про народження,
- Актові записи про шлюб,
- Актові записи про розлучення,
- Свідоцтва про народження,
- Витяг про місце проживання дитини,
- Заява про субсидію,
- єМалятко,
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно,
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
- Витяг з ЄДР,
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,
- Зміна місця проживання,
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків,
- Гранти єРобота,
- Будівельні послуги,
- еПідприємець,
- єОселя,
- єДекларація,
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин).
Інші послуги та сервіси, за даними «Дії» працюватимуть без змін.
