На паузі до понеділка: в «Дії» тимчасово не працюватиме частина послуг

З 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі послуги та сервіси в Дії тимчасово не працюватимуть. Мін'юст проводить планові технічні роботи щодо своїх реєстрів, щоб їхня робота була безперебійною, повідомляє «Дія».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому послуги зникають з «Дії» під час технічних робіт

«Дія» — це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними.

Перелік послуг, що тимчасово не працюють:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП,

Дія.QR,

єВідновлення,

Бронювання працівників,

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС,

Перереєстрація авто,

Актові записи про зміну імені,

Актові записи про народження,

Актові записи про шлюб,

Актові записи про розлучення,

Свідоцтва про народження,

Витяг про місце проживання дитини,

Заява про субсидію,

єМалятко,

Державна реєстрація прав на нерухоме майно,

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Витяг з ЄДР,

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту,

Зміна місця проживання,

Заяви до міжнародного Реєстру збитків,

Гранти єРобота,

Будівельні послуги,

еПідприємець,

єОселя,

єДекларація,

Шлюб онлайн (крім послуги заручин).

Інші послуги та сервіси, за даними «Дії» працюватимуть без змін.