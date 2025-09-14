Multi від Мінфін
14 вересня 2025, 9:00

3 мем-монети, на які варто звернути увагу у вересні 2025 року, 4 ключові ознаки сезону альткойнів

Вересень 2025 року настає з сигналами, що вказують на швидкі зміни на ринку альткойнів. Кілька показників вказують на період сильного імпульсу. Серед сотень токенів три відомі мем-монети привертають увагу своїм сплеском активності. У наступній статті висвітлюються ці монети та фактори, що виділяють їх під час цієї пікової фази.

Вересень 2025 року настає з сигналами, що вказують на швидкі зміни на ринку альткойнів.

Попит на $XYZ різко зростає, оскільки його капіталізація досягла позначки в 15 мільйонів доларів

XYZVerse ($XYZ), нещодавно визнаний найкращим новим мем-проектом, привертає значну увагу завдяки своїй видатній концепції. Це перша в історії мем-монета, яка поєднує в собі азарт спорту та інновації web3.

На відміну від типових мем-монет, XYZVerse пропонує реальну користь і чіткий план довгострокового розвитку. Компанія планує випустити ігрові продукти та налагодити партнерські відносини з великими спортивними командами та платформами.

Варто зазначити, що XYZVerse нещодавно достроково досяг однієї зі своїх цілей, уклавши партнерську угоду з bookmaker.XYZ, першим повністю децентралізованим букмекерським конторою та казино на блокчейні. Як бонус, власники токенів $XYZ отримують ексклюзивні переваги при першій ставці.

Динаміка цін і плани лістингу

Під час передпродажу токен $XYZ демонстрував стабільне зростання. З моменту запуску ціна зросла з 0,0001 до 0,005 долара, а на наступному етапі вона має зрости до 0,01 долара. Остаточна ціна передпродажу становить 0,02 долара, після чого токен буде лістингований на основних централізованих і децентралізованих біржах.

Прогнозована ціна лістингу в 0,10 долара може принести до 1000-кратного прибутку для перших інвесторів, за умови, що проект забезпечить необхідну ринкову капіталізацію.

Наразі зібрано понад 15 мільйонів доларів, і передпродаж наближається до чергової важливої позначки в 20 мільйонів доларів. Такий швидкий прогрес свідчить про високий попит як з боку роздрібних, так і інституційних інвесторів.

Чемпіони отримують винагороду

У XYZVerse спільнота визначає правила гри. Активні учасники отримують винагороду у вигляді токенів XYZ, що роздаються через айрдроп, за свою відданість. Це гра, в якій найпалкіші гравці виграють великі суми.

Шлях до перемоги

Завдяки надійній токеноміці, стратегічному лістингу на CEX і DEX та послідовному спалюванню токенів, $XYZ створений для чемпіонату. Кожен крок спрямований на те, щоб просунути його далі, зміцнити його ціну та об'єднати спільноту прихильників, які вірять, що це початок чогось легендарного.

Ейрдропи, винагороди та багато іншого — приєднуйтесь до XYZVerse, щоб отримати всі переваги

BONK: токен, що гавкає, який потряс Solana

BONK — це грайлива монета, яка працює на швидкій мережі Solana. Його талісман, веселий шиба-іну, натякає на зв'язок з вірусними токенами собак, такими як Dogecoin і Shiba Inu. Але BONK приносить несподіваний поворот. Половина всіх монет пішла безпосередньо до шанувальників, які використовують додатки Solana для мистецтва, ігор та позик. Ця величезна роздача завоювала довіру і поширила інформацію. Коли Coinbase додала BONK, ціна підскочила більш ніж на 100% за день, що доводить, що публіка стежить за цим.

BONK використовує низькі комісії та швидкі транзакції Solana, тому дрібні власники можуть легко долучитися. Команда планує BonkSwap, просту біржу, де монета буде стимулювати угоди в багатьох міні-додатках. Це може поставити BONK в центр жвавого ринку цифрових інструментів. Проблема полягає в надзвичайно високій пропозиції, що може уповільнити зростання ціни. Проте мем-монети часто процвітають на гарячих ринках, і BONK — одна з небагатьох, що має реальні плани використання. Фанати, які шукають свіжу енергію за межами біткойна, можуть вважати, що вона варта уваги.

Dogwifhat: цуценя Solana, яке прагне великих прибутків у сезоні мем-монет

Dogwifhat (WIF) — це нове цуценя в місті. Токен існує на Solana і носить знамениту в'язану шапку з вірусного мему «dogwifhat». Як і Dogecoin або Shiba Inu, WIF хоче перетворити сміх на монети. Ідея проста: весела тема приваблює людей, натовп поширює її в Інтернеті, і попит може зростати як снігова куля. Фанати діляться гіфками, обмінюються наклейками і мріють про стрімке зростання. Оскільки в обігу є багато токенів, навіть найменші зміни можуть сильно вплинути на ціну. Цей бурхливий дух є частиною чарівності.

WIF, побудований на Solana, має високу швидкість і мінімальні комісії, що дає йому перевагу над старими монетами, які все ще чекають у довгих чергах. Зараз ринок віддає перевагу свіжим мемам і дешевим ланцюжкам, і WIF відповідає обом критеріям. Він часто потрапляє в тренди поруч із BONK та іншими зірками Solana. Якщо поточний «сезон мемів» триватиме, сильна спільнота може підштовхнути WIF до зростання. Однак той самий ажіотаж, який його підживлює, може охолонути без попередження, тому багато власників розглядають його як швидку гру, а не довгострокову інвестицію.

Висновок

BONK і WIF зростають під час бичачого тренду, але перша мем-монета для всіх видів спорту XYZVerse поєднує меми зі спортом, надає контроль спільноті та націлена на зростання.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) ви можете знайти тут:

https://xyzverse.io/

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
