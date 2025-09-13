У США заборонять криптомікшери

Голова Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) США Андреа Гацкі повідомила законодавцям, що так зване «правило мікшування» зараз перебуває на завершальній стадії. Про це пише itc.ua.

Деталі

Використовуючи повноваження, надані Законом PATRIOT, боротьба з відмиванням грошей (AML) охопить також інструменти, орієнтовані на конфіденційність, які, на думку регуляторів, підривають фінансову прозорість. Маються на увазі так звані криптомікшери, за допомогою яких хакери відмивають вкрадені криптовалюти. Їх також використовують для фінансування тероризму.

Ці сервіси пропускають токени через величезну кількість трансакцій, таким чином замітаючи сліди походження.

Окрім традиційних криптовалютних міксерів, нові правила можуть розглядати розділення переказів, ротацію гаманців, обмін монетами або затримку трансакцій як підозрілу діяльність.

Але є ризик, що це може криміналізувати звичайну поведінку користувачів, прирівнюють їхні дії до «смурфінгу», коли великі суми розбиваються на менші перекази, щоб уникнути виявлення реального походження.

Паралельно Конгрес США просуває Закон про спеціальні заходи щодо боротьби із сучасними загрозами, який надасть Міністерству фінансів ще більші повноважень блокувати трансакції, що здійснюються через іноземні біржі, майнери або валідатори. Опоненти стверджують, що ці кроки можуть змусити банки США та торговельні платформи повністю відмовитися від глобальної криптоактивності.

Очікується, що остаточна версія нових правил може бути оприлюднена протягом кількох наступних тижнів.