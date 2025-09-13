Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 093 730 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 вересня 2025, 8:42
Втрати ворога за 12 вересня: 950 російських окупантів, 4 танки та 358 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу 1093730 (+950) осіб
- танків — 11181 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23267 (+1) од
- артилерійських систем — 32707 (+39) од
- РСЗВ — 1486 (+1) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58825 (+358)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61512 (+109)
- спеціальна техніка — 3964 (+0)
Джерело: Мінфін
