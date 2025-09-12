Курси долара та євро впали під час міжбанківських торгів у п'ятницю, 12 вересня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
12 вересня 2025, 17:30
Курс валют: долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 12 вересня
|
Закриття 12 вересня
|
Зміни
|
41,36/41,39
|
41,21/41,24
|
15/15
|
48,55/48,58
|
48,28/48,30
|
27/28
Середній курс у банках: 41,10−41,55 грн/долар, 48,15−48,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,25−41,30, євро — 48,45−48,60 грн.
Джерело: Мінфін
