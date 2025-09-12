5 невеликих альткойнів, які можуть перетворити 100$ на півмільйона до початку 2026 року

Деякі менш відомі монети на ринку можуть опинитися на межі великих змін. Ці вибори ще не потрапили в поле зору всіх, але незабаром можуть здивувати багатьох. У міру розгортання нового циклу, обрана група цифрових монет може принести прибутки, які змінять життя. Допитливі читачі можуть знайти наступну велику можливість серед цих п'яти виборів.

XYZVerse встановлює новий тренд, чи може це бути наступна мем-монета з 50-кратним зростанням?

Ажіотаж навколо XYZVerse є реальним. Як перший в історії мем-токен, присвячений всім видам спорту, він збирається побити рекорди в сфері мем-монет, націлившись на 50-кратне зростання після запуску.

Поточний передпродаж дає раннім інвесторам можливість придбати токени $XYZ за значно зниженою ціною, значно нижчою за очікувану ціну лістингу.

Оптимістичний настрій щодо $XYZ

XYZVerse вже представлений на CoinMarketCap, де спільнота продемонструвала сильний оптимістичний настрій щодо цієї монети: 95% голосуючих очікують зростання $XYZ.

XYZ також привернув увагу авторитетних крипто-інфлюенсерів. DanjoCapitalMaster, який має майже 800 000 підписників, нещодавно висловив свою підтримку проекту, назвавши XYZVerse «можливістю для стрімкого зростання».

Більше ніж просто мем-монета

На відміну від більшості мем-монет, які слідують за трендами без особливого змісту, XYZVerse встановлює новий тренд. Він поєднує енергійний світ спорту з вірусною природою мем-культури. І це працює. Передпродаж проходить швидко, а перші покупці зафіксували токени за частку від того, що, на думку деяких, може бути їхньою майбутньою вартістю.

Наразі XYZVerse все ще перебуває на стадії передпродажу, але попит на нього високий. Ціна вже піднялася з 0,0001 долара на етапі 1 до 0,005 долара на етапі 13, а зібрано вже понад 15 мільйонів доларів. Інвестори, які вступили на ранній стадії, отримали значну знижку, а з цільовою ціною лістингу в 0,1 долара ці цифри привертають увагу людей.

Ще є час вступити до закінчення передпродажу

Окрім простого ажіотажу, XYZVerse має структуровану модель токеноміки, спрямовану на довгострокову стійкість. 15% виділено на ліквідність, щоб створити міцну ринкову основу. Щоб винагородити свою спільноту за допомогою айрдропів і бонусів, команда відклала 10% від загального обсягу пропозиції. Більше того, велика частина (17,13%) призначена для дефляційного спалювання, що з часом може зменшити пропозицію і стимулювати попит на $XYZ.

Проект, керований спільнотою, з великими планами

Одне з того, що виділяє XYZVerse, — це те, як він залучає свою спільноту. Нещодавно команда запустила програму Ambassador Program, яка дає користувачам можливість заробляти безкоштовні токени, підтримуючи проект. І це лише початок — вже ведуться переговори з відомими спортивними зірками, щоб підвищити впізнаваність.

Нещодавнє партнерство з децентралізованим букмекером bookmaker.XYZ підкреслює прагнення XYZVerse розширити свою корисність. Це великий крок, який дає спільноті щось, що можна реально використовувати.

В рамках угоди власники $XYZ отримують спеціальний бонус на свою першу ставку — приємний бонус, який додає додаткову цінність лише за те, що ви є частиною екосистеми.

Чи може XYZVerse стати наступною великою мем-монетою?

З швидко зростаючим передпродажем, сильною спільнотою та амбіційним планом розвитку, XYZVerse має всі складові проекту з серйозним потенціалом. Хоча криптовалютний ринок завжди непередбачуваний, багато інвесторів бачать у цьому можливість рано вступити в щось велике. Передпродаж не триватиме вічно, тож якщо ви зацікавлені, зараз саме час придивитися до нього ближче.

Приєднуйтесь до XYZVerse, наступної можливості для великого стрибка

Pi Network: кишеньковий майнінг для мас

Pi Network дає вам можливість майнити криптовалюту. Запущена в 2019 році випускниками Стенфорда, ця програма дозволяє будь-кому заробляти Pi, натискаючи кнопку щодня. Ніяких гучних пристроїв, ніяких розряджених батарей. Ви називаєте трьох-п'ятьох надійних друзів, вони роблять те саме, і ця мережа довіри забезпечує безпеку реєстру. Деякі користувачі запускають прості домашні вузли для отримання додаткових винагород. Система є швидкою, екологічною і створеною для соціального використання в майбутньому світі Web3.

Sui: плавні крипторейли для наступної хвилі користувачів

Sui — це новий ланцюг рівня 1, створений для реального світу. Він зберігає дані у вигляді легких для відстеження «об'єктів» замість довгих списків блоків. Така конструкція робить кожну дію швидкою та дешевою. Додатки працюють на Move, безпечному коді, що запобігає поширеним помилкам. Окрім технології, Sui дбає про людину, яка тримає телефон. Такі інструменти, як zkLogin, дозволяють вам увійти за допомогою Google або Facebook. Розробники можуть навіть оплатити ваші комісії за допомогою спонсорованих транзакцій. Всі ці кроки усувають звичайні проблеми Web3.

Бичачі ринки винагороджують ланцюги, які поєднують швидкість і зручний дизайн. Sui відповідає обом критеріям, подібно до Solana в 2021 році, але з новою кодовою базою. Щоденна активність і заблоковані кошти продовжують зростати, тоді як багато конкурентів залишаються на тому ж рівні. Ціна монети все ще нижча за пік першого дня, але мережа продовжує випускати оновлення, такі як програмовані блоки, що об'єднують багато рухів в один. Якщо наступний цикл буде сприятливим для реального використання, а не для ажіотажу, поєднання потужності та простоти Sui може отримати потужний поштовх.

VeChain VET: перетворення кожного продукту на штрих-код, що говорить правду

VeChain — це блокчейн, створений для відстеження речей, які можна помацати. Кожен предмет отримує унікальний ідентифікатор і невеликий датчик. Дані зберігаються на VeChainThor, мережі, запущеній Санні Лу, колишнім технічним директором Louis Vuitton China. Два токени забезпечують її роботу: VET переміщує вартість, а VTHO сплачує невеликі комісії. Такі великі компанії, як Walmart China, BMW і PwC, вже використовують цю систему для виявлення підробок, скорочення відходів і прискорення відкликання продукції. Цей успіх підняв VET у топ-40 монет за вартістю.

Швидкісна смуга NEAR: масштабований дім для наступної хвилі додатків

NEAR був створений Алексом Скидановим та Іллею Полосухіним, щоб полегшити життя розробникам додатків. Він працює на багатьох пов'язаних між собою комп'ютерах, а не на одному великому сервері. Інструмент під назвою Nightshade розбиває роботу на невеликі частини, тому швидкість залишається високою навіть при великому навантаженні. Rainbow Bridge дозволяє токенам переміщатися в Ethereum і з нього. Aurora додає ще один рівень, який копіює найкращі частини Ethereum, але скорочує комісії. Великі фонди звернули на це увагу і вклали в проект понад 20 мільйонів доларів. Ці гроші допомагають оплачувати зростання.

Сьогодні ринок вимагає швидких, дешевих і екологічних мереж. NEAR відповідає цим вимогам, тоді як старі ланцюги все ще борються з високими витратами. Solana також пропонує швидкість, але стикається з перебоями в роботі. Ethereum залишається королем, але його головна дорога завантажена і дорога. Міст NEAR і Aurora дають користувачам можливість залишити цей трафік, не втрачаючи звичних інструментів. Монета зберегла свою вартість краще, ніж багато малих капіталізацій цього циклу, а обсяг торгів зростає. Якщо розробники продовжать випускати тут нові додатки, попит на NEAR може зрости, коли почнеться наступний бичачий тренд.

Висновок

PI, SUI, VET і NEAR — хороший вибір для бичачого тренду 2025 року, причому NEAR виділяється; проте XYZVerse (XYZ) націлений на прибуток, поєднуючи пристрасть до спорту з силою мемів.

