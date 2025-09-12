НБУ випустив нову пам'ятну монету з серії «Видатні особистості України» (фото)

Національний банк присвятив нову пам’ятну монету видатному українському хоровому диригенту Олександру Кошицю до 150-річчя від його дня народження. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що завдяки Кошицю світ уперше почув «Щедрика» — твір, що згодом став всесвітньо відомим як «Carol of the Bells».

У 1919 році митець створив Українську республіканську капелу — професійний хор, що мав репрезентувати Україну за кордоном. Під його орудою капела здійснила грандіозне п’ятирічне турне понад 17 країнами, давши близько 600 концертів.

Деталі монети

Монета «150 років від дня народження Олександра Кошиця» має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу. Вона продовжує серію «Видатні особистості України».

На аверсі монети зображено композицію, що символізує гастрольну діяльність Української республіканської капели під орудою Олександра Кошиця. Центральне місце займає стилізована карта гастрольного маршруту, на якій позначено назви міст, де виступала капела. Між назвами міст — силуети ластівок як метафора духовного польоту, вільного руху та поширення українського мистецтва у світі.

На реверсі в центрі композиції - стилізований портрет Олександра Кошиця. Особливу увагу зосереджено на руках митця — його головному «інструменті» диригента. Тлом слугує хвиляста, динамічна поверхня, що розходиться від герба Української Народної Республіки, символізуючи поширення української культури світом завдяки гастрольному турне капели.

Тираж — до 50 тисяч штук у сувенірному пакованні. Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук; скульптор — Володимир Атаманчук.

Де придбати

Придбати монету «150 років від дня народження Олександра Кошиця» можна з 16 вересня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах (їх перелік зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).