Курс валют: долар у банках подорожчав на 8 копійок, євро — на 18 копійок

У п'ятницю, 12 вересня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,56 грн. Євро купують за 48,10 грн, а продають за 48,82 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,25−41,32, євро — 48,45−48,64 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,36−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,55−48,58 грн/євро.

