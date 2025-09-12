Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 092 780 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 11 вересня: 890 російських окупантів, 1 танк та 273 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1092780 (+890) осіб
- танків — 11177 (+1) од
- бойових броньованих машин — 23266 (+2) од
- артилерійських систем — 32668 (+40) од
- РСЗВ — 1485 (+2) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58467 (+273)
- крилаті ракети — 3718 (+0)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61403 (+64)
- спеціальна техніка — 3964 (+0)
