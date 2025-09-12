Alliance bank очолив рейтинг за приростом активних карток у I півріччі 2025 року

За даними Національного банку України, Alliance bank став лідером за абсолютним приростом активних карток серед усіх банків у першому півріччі 2025 року.

Активною вважається картка, за якою протягом останніх трьох місяців здійснено хоча б одну видаткову операцію (оплата в торговельній або сервісній мережі, онлайн-платежі, перекази чи зняття готівки). Досягти таких результатів банк зміг всього за рік після запуску мобільного застосунку Alliance.

Під час реєстрації в Alliance можна обрати картку, яка найкраще відповідає вашим потребам. Застосунок пропонує три картки на вибір: кредитна або одна з двох дебетових, кожна з яких має свій унікальний функціонал:

«Стартова» — кредитна картка з найдовшим пільговим періодом до 90 днів та постійним кешбеком на всі покупки, без обмежень по сумі накопичень.

«Цільова» — дебетова картка для щоденних витрат у трьох валютах (UAH, USD, EUR). Картка найкраще підходить для обміну валют, отримання цільових надходжень (соцвиплат, зарплат, стипендій тощо) і виведення доходу з ФОП-рахунку в Alliance bank без комісії.

«Ігрова» — віртуальна дебетова картка з динамічним кешбеком до 50% за покупки у сфері розваг, геймінгу, освіти та дозвілля.

«Ми пишаємося цим результатом і вдячні нашим клієнтам за активне користування картками. Попереду ще більше зручних сервісів та вигідних можливостей для користувачів Alliance», — зазначають у банку.

Встановити застосунок Alliance та оцінити його функціонал і переваги можна за посиланням.