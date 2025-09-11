До закриття міжбанку 11 вересня курс долара зріс на 7 копійок у купівлі та продажу. Європейська валюта подорожчала на 28 копійок у купівлі та продажу. Про це свідчать результати торгів.
11 вересня 2025, 17:43
Євро різко подорожчало на міжбанку
|
Відкриття 11 вересня
|
Закриття 11 вересня
|
Зміни
|
41,29/41,32
|
41,36/41,39
|
7/7
|
48,28/48,30
|
48,56/48,58
|
28/28
Середній курс на готівковому ринку: 41,02−41,54 грн/долар, 48,05−48,64 грн/євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,25−41,32, євро — 48,40−48,59 грн.
Джерело: Мінфін
