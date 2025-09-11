У «Дії» з'являться 6 нових категорій заяв про відшкодування в Реєстрі збитків

Українці невдовзі матимуть змогу подати заяви про відшкодування до Реєстру збитків через застосунок «Дія» за шістьма новими категоріями. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 10 вересня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Нові категорії репарацій

До переліку нових категорій репарацій увійдуть:

Вимушене переміщення за межі України (А1.2)

Насильницьке переміщення або депортація дітей (А2.8)

Насильницьке переміщення або депортація дорослих (А2.9)

Втрата житла або місця проживання (А3.3)

Втрата оплачуваної роботи (А3.4)

Втрата приватного підприємництва (А3.5)

Процедура подання заяв

У Мінцифри пояснили, що подати заяву про відшкодування можна буде на порталі «Дія». Для цього потрібно буде заповнити форму та додати всі необхідні документи. Надалі заяви надходитимуть до створеної компенсаційної комісії, яка розглядатиме їх та призначатиме компенсації.

Міністерство повідомить додатково, коли подання заяв за кожною з цих категорій стане доступним у «Дії».