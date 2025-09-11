Курс валют: долар у банках подорожчав на дві копійки

У четвер, 11 вересня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 1 копійку у покупці і не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,50 грн. Євро купують за 48,00 грн, а продають за 48,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,23−41,30, євро — 48,35−48,55 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,29−41,32 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,28−48,30 грн/євро.

