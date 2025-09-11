Минулої доби українські захисники ліквідували ще 890 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 091 890 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 вересня 2025, 8:01
Втрати ворога за 10 вересня: 890 російських окупантів, 27 ракет та 343 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1091890 (+890) осіб
- танків — 11176 (+4) од
- бойових броньованих машин — 23264 (+2) од
- артилерійських систем — 32628 (+22) од
- РСЗВ — 1483 (+0) од
- засоби ППО — 1217 (+0) од
- літаків — 422 (+0) од
- гелікоптерів — 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 58194 (+343)
- крилаті ракети — 3718 (+27)
- кораблі / катери — 28 (+0)
- підводні човни — 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни — 61339 (+49)
- спеціальна техніка — 3964 (+0)
