НКЦПФР погодилася передати частку Нацдепозитарію НБУ, але з умовою відтермінування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) погодила проєкт урядового розпорядження про передачу її 25%-ї державної частки в Національному депозитарії України (НДУ) в управління Національному банку. Водночас Комісія пропонує відтермінувати саму передачу до моменту, коли буде розроблено та погоджено з міжнародними партнерами детальну дорожню карту реформи ринків капіталу. Про це пише Інтерфакс-Україна.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Спочатку — дорожня карта, потім — передача

На думку НКЦПФР, передача державної частки в НДУ не повинна бути поспішним, окремим кроком. Цей процес має стати частиною узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями (МФО), як-от МВФ, дорожньої карти реформ.

«Передумовою для прийняття нормативно-правових актів… має бути належне відображення цього процесу в Дорожній карті, погодженій із МФО», — йдеться у постанові Комісії.

Такий підхід, на думку регулятора, дозволить мінімізувати ризики для поточної програми співпраці з МВФ. Комісія пропонує дочекатися результатів роботи місії Фонду, що наразі перебуває в Києві, для обговорення конкретних строків та правової моделі передачі.

Вимоги МВФ та загальний план реформи

НКЦПФР нагадує, що чинний меморандум з МВФ містить структурний маяк, який зобов'язує НБУ та НКЦПФР розробити таку дорожню карту до кінця жовтня 2025 року.

Цей крок є першим етапом у великій реформі, анонсованій у липні. Вона передбачає створення єдиного біржового холдингу за участю міжнародного стратегічного інвестора, який об'єднає нову фондову біржу, Нацдепозитарій та Розрахунковий центр.